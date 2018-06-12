強茂訂定三大發展主軸 盼躋身汽車應用在中國一線大廠

強茂 (2481) 今日召開股東會，董事長方敏清報告，公司接下來將有三大點為未來發展主軸，包括「持續本業發展擴張」、「IGBT 在中國市場的基礎奠定」，及「躋身汽車應用在中國一線大廠」。方敏清表示，近年因物聯網、電動車、AI 等新科技，市場大幅增加對半導體分離式元件的需求，在全球市場裡，大中華地區市場佔比過半。在應用類中，汽車應用和工業應用佔比約 55%。在全球分離式元件供不應求的環境下，國際大廠紛紛尋找新供應商。強茂 106 年在全球二極體排名第七，他說競爭對手都來自歐美日大廠，而強茂為大中華區領頭羊及唯一選擇，在過去一年來，各大系統整合廠的拜訪以及產品審核的需求接連不斷。

展望未來，方敏清說，公司在半導體分離式器件已有 32 年的經驗，接下來有三大點為未來發展主軸，包括「持續本業發展擴張」、「IGBT 在中國大陸市場的基礎奠定」，及「躋身汽車應用在中國一線大廠」，未來將會持續投入大量資源，強調無論是在銷售、製造、管理和研發皆會引進國際人才引領強茂至國際大廠行列。此外，今年也將持續關注在 SiC 以及 GaN 的發展。

觀看強茂 106 年合併營收 118.94 億元，較 105 年合併減少 9.74 億元。方敏清說明，主要是二極體事業處約增加 4 億元營收，太陽能及光學面板減少約 14.3 億元。而 106 年合併營業毛利 26.58 億元，較 105 年合併營業毛利 25.96 億元，成長約 2.4%，主要是二極體毛利率增 1.9%。而 106 年合併營業利益 9.43 億元扣除江蘇艾德太陽能科技有限公司資產減損，106 年合併每股淨損 0.92 元。