強茂4月EPS 0.24元 全年業績有望二位數成長 車用比重將提升

強茂 (2481) 應主管機關要求，公布 4 月單月本期淨利為 8500 萬元，較去年同期大幅成長 96%，單月每股盈餘 0.24 元。強茂去年合併營收 118 億 9168 萬元，受子公司江蘇艾德提列資產減損影響，去年第四季大虧 9 億 4257 萬元，單季 EPS -2.55 元，累計全年虧損 3.39 億元，每股淨損 0.92 元。自今年 1 月起，大陸太陽能事業陸續停工，到 3 月底全部停止生產，公司回歸主要獲利整流二極體業務，逐漸拉升整體業績。



法人表示，強茂在擺脫太陽能業務包袱後，今年營運狀態將屬穩定成長，甚至在二極體市場需求持續強勁中，強茂在電源、PC、網通及消費性二極體滲透率提升，加上國際二極體大廠也將產能轉至車用市場，如該公司加強車用等工業用布局，今年下半年營運有望優於上半年，表現有機會逐季成長外，今年整體業績可望以二位數成長。



另外，強茂今年第一季已調漲部分二極體產品報價，漲幅約 10-15%，去年第四季大陸地區也調整銷售價格。高雄岡山廠、無錫廠也進行擴產約 15% 幅度。加上該公司 4 月二極體業績創歷史新高，法人認為，目前市場供需吃緊，相關價格後續還有調整空間。



強茂說明，接下來的資源將會挹注在二極體，及調整產品組合，「車用」市場比重將會有所增加。

