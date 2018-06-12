抗貶英雄，中國股市好吸睛

中國國家統計局周六早間公布的數據顯示，5 月份生產者價格指數 (PPI) 同比上漲 4.1%，較前值明顯走高，也高於預期，已是連續第二個月增速回升。此前 4 月份 PPI 同比上漲 3.4%，為連續回落 5 個月後，首度回升。 新聞來源: 華爾街日報 2018-6-11

今年以來，相較於經濟數據轉弱的歐日，美國經濟數據相對穩定，促使美元出乎市場意料轉強，部份新興市場國家還面臨外幣計價債務過高、經常帳與財政雙赤字等問題困擾，資本外逃的隱憂造成匯率重貶。儘管部份新興市場國家面對匯率劇貶，但新興市場國家內部差異巨大，並非所有國家都如同阿根廷或土耳其般脆弱，家底雄厚的中國反而是投資人該耐心持有的好標的。

1. 新興市場匯率分歧大，人民幣抗跌

今年以來新興市場對美元表現

今年以來，新興市場國家貨幣對美元表現差異巨大，表現最佳的前五名國家分別是哥倫比亞、泰國、中國、馬來西亞及菲律賓，此五國特色為幾乎都是亞洲國家及較低的強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重（此處強勢貨幣為美元、歐元、英鎊及日圓，除哥倫比亞外，其他四國強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重介於 12% 至 51%）。表現最差的則是阿根廷、土耳其、巴西、俄羅斯及菲律賓，貶值幅度最大的阿根廷及土耳其強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重分別為 602% 及 199%，巴西的該比重也高達 98%，兩邊差異確實巨大。

2. 貨幣政策彈性較大，有放鬆空間

中國信貸脈衝準備觸底反彈？

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國目前強勢貨幣計價債務金額為 8,570 億美元，外匯存底為 3.2 兆美元，強勢貨幣計價債務佔外匯存底比重只有 27%，相較於面臨匯率大幅貶值的其他新興市場國家，中國貨幣及匯率政策仍充滿彈性。從略微領先且可衡量中國貨幣政策鬆緊程度的中國信貸脈衝近 12 個月變化來看，中國信貸脈衝下降速度似乎有所放緩，加上上週宣佈放寬 MLF 合格抵押品的政策來看，中國貨幣政策有機會略微放鬆，來刺激經濟成長與轉型。

3. 物價剪刀差，有利中國股市

從今年 3 月以來，中國生產者物價年增率持續走高，5 月年增率來到 4.1%；與生產者物價年增率走勢相反，消費者物價年增率反而一路向下，5 月年增率只剩下 1.8%，生產者與消費者物價年增率差距升高至 2.3%。傳統而言，當生產者物價年增率上升速度高於消費者物價年增率時，代表下游廠商對上游商品需求旺盛，上游廠商受惠於價格升高，營收及獲利都可望改善。從下表可看出，當生產者物價年增率與消費者物價年增率差距介於 0% 至 4% 時，未來一年中國股市平均上漲 11.5%；若差距近一步擴大至 4% 至 8% 時，中國股市未來一年平均漲幅也將升高至 19.1%。

生產者與消費者物價年增率差距擴大，有利股市

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 中國指數，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/11。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

政策彈性大，新興市場首選中國股市

此波新興市場匯率貶值潮多爆發於物價過高或債務過高的國家，外幣債務佔比較低且存在貿易盈餘的中國，貨幣及財政政策操作空間較大，未來潛在風險及報酬相對優於其他新興市場國家，偏好單一國家及新興市場的投資人，可視自身風險承受度酌量配置。

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