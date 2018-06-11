配息基金這樣做，才能領得久

美國 30 年期公債空頭部位驟增，而兩年期美債則轉向凈多頭部位。值得注意的是， 隨著投機者尋求避風港，美國公債 ETF 的資金流入也大幅飆升。除了吸引資金流入，相對於德國公債，10 年期美債的價格也從未像現在這麼便宜過。 新聞來源: 鉅亨網 2018-6-4

美國就業數據強勁，通膨緩步增加，許多配息投資人擔憂要如何因應接下來的投資環境，才能不被通膨侵蝕掉投資報酬? 美債殖利率屢次突破 3%，債券市場人心惶惶，美國公債年初至今下跌了 - 1.66%，全球高收益債券 - 0.9%。令配息投資人開始思考，如何能在這樣的市場下，持續賺取配息收入。鉅亨基金交易平台認為高息投資人也許在這波投資浪潮中，反而更能勝出。

1. 追求高配息，有道理?

在進入升息循環的初期，許多投資人會開始降低政府債券，並且增加信用風險高一些的高收益債比重。一來是因為政府債券更容易受到利率上升影響，而公司債與景氣的連動性較大。二來是因為目前資本市場資金相對寬鬆，且公司獲利率持續成長，使投資人對投資公司債券頗具信心。

各債券類別殖利率和報酬高度相關

資料來源: 彭博，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018 年 6 月。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。資料點包含全球政府公債、投資等級債、高收益債、房貸抵押證券，美國公債、投資等級、高收益債券，新興市場主權及公司債券，歐高收益債券，美元計價及當地計價新興市場主權債，新興亞洲高收益債券房貸抵押證券。

根據上圖來看，債券的長期年化報酬率 (以 5 年為例) 與債券殖利率高度相關。這代表在長期持有的狀態下，債券投資人若選擇較高殖利率的券種，就越有可能獲得較高的含息報酬。但出於政府債券在債券資產中無可取代的避險作用，投資人不應該過度偏重信用債券，而完全不持有政府債券。

2. 債券殖利率越來越高

經過前一陣子債券資產的修正，目前大多債券的殖利率都來到一年來的高點。高息股票類股的配息率更是逐步成長，同時高息股票類股通常有較高現金流量，同時說明這樣的公司有強勁的獲利能力。因此大部分配息基金的配息率也逐步上調，更加有利投資人配息現金流的規劃。

目前債券殖利率非常吸引人

高息股票派息率也隨獲利狀況改善逐步提高

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/6/8。指數採標普 500 低波動高息股指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 配息投資心法: 全面多元配置更持久

台灣有一大群熱愛高收益債基金的投資人，這與投資人的過去投資經驗和目前的市場狀況有很大的關係，但仍有進一步提升投資效率的方法，那就是納入資產配置的考量。除了原本的高收益基金之外，加入參與股市增長的機會，也將市場意外下修的可能性納入考量。舉例來說，一個 40% 高股息 + 45% 高息債券 + 15% 高評級債券的投資組合配置，相比只持有高收益債或新興市場債基金，可以更有效的抵禦市場波動。

資產配置與否在遇見市場大跌時，有區別

資料來源：晨星，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/5/31，以上資料區間為五年。配息股債平衡投資組合為一 40% 全球高股息基金、30% 全球高收益債券基金、15% 新興市場本地債基金、15% 美國高信評債券的組合。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資要看總報酬，配息、穩定要兼顧

在目前經濟持續成長的環境下，投資高息債券及高息股票類股有利可循，經過一輪資產價格修正，目前是建立部位的好時機。建議想要一兼二顧的投資人，第一要將投資眼光放長，第二要建構平穩的投資組合或是考慮持有較平衡分布的基金，才能一路安心領配息。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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