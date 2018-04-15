波士頓聯準會主席：2018年Fed可能需再升息三次

摘要：在 2018 年內升息三次的預期下，聯準會在三月已經用掉了一次的市佔率，但如今，波士頓聯準會主席 Eric Rosengren 又將預期升息次數「喜 + 1」。他認為，勞動力市場未來可能會進一步緊縮，通膨會稍有爬升，聯準會可能需要進一步收緊政策。

周五，波士頓聯準會主席 Eric Rosengren（2019 年有投票權）在對波士頓商會的演講中表示，聯準會或需要進一步收緊政策。面對美國經濟的強勁增長，聯準會可能需要至少再升息三次。

今年三月，聯準會議息會議後公布的利率預測中值「點陣圖」顯示，聯準會官員預計，2018 年升息次數為三次。在三月升息 25 個基點後，聯準會年內還剩兩次升息預期。但如今，Rosengren 又將預期升息次數「喜 + 1」。

Rosengren 認為，勞動力市場未來可能會進一步緊縮，通膨會稍有爬升。但他也指出，有兩種短期風險正在「背道而馳」：川普政府的鋼鋁關稅「大棒」以及中美貿易交鋒或將導致「溢出效應，並且後果難以衡量」；失業率若以快於預期的速度下降，美國經濟或將落入「繁榮 - 蕭條」的狀況。

「我並非在預測會出現嚴重的貿易破壞或『繁榮 - 蕭條』，但個中風險意味著我們必須仔細監控這一切，」他這麼說道。

儘管對美國經濟前景整體樂觀，但 Rosengren 仍警告稱，川普稅改和政府支出加大增加了當局沒有足夠工具應對下一次經濟衰退的風險。同時，他也擔心聯準會將如何應對衰退。他表示，聯準會或將轉向其他刺激政策。

當然，有需要的時候，擴大聯準會的資產負債表或是使用其它不那麼傳統的貨幣政策干預工具都有助於支持美國經濟。

華爾街見聞上月底曾提到，Rosengren 認為，聯準會的決策者應該考慮調整聯準會的貨幣政策框架，來加強在未來經濟危機時可用的工具。

未來的聯準會三號人物、即將出任紐約聯儲主席的 John Williams 也曾表示，今年將升息 3-4 次，未來兩年進一步升息是合適的。

『新聞來源／華爾街見聞』