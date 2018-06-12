中糧地産(000031-CN)獲國資委批復同意公司非公開發行股份購買大悅城地産方案

中糧地産(000031-CN)6月11日晚間公告稱，公司收到控股股東中糧集團有限公司轉來的國務院國資委”《關於中糧地産(集團)股份有限公司非公開發行A股股份有關問題的批復》，國務院國資委原則同意公司本次非公開發行不超過214166.6095萬股A股股份支付購買大悅城地産有限公司股份對價，及發行不超過36274.6319萬股A股股份募集配套資金的方案。

公告稱，本次募集配套資金在扣除發行費用後，中糧地産將全部用於中糧·置地廣場項目及杭州大悅城-購物中心項目的建設。

據此前資料顯示，中糧地産5月22日公告稱以非公開發行股份的方式向明毅有限公司購買其持有的大悅城地産有限公司91.336億股普通股股份。

該部分股份佔大悅城地産有限公司已發行普通股股份總數的64.18%，佔大悅城地産有限公司已發行普通股及可轉換優先股合計股份總數的59.59%。據悉，發行股份購買資産的交易對價確定為147.56億元，發行股份購買資産的發行價格確定為6.89元/股。按照該交易對價，中糧地産擬發行股份購買資産的股份發行數量為2,141,666,095股。

同時，中糧地産向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過24.26億元，不超過公司以發行股份方式購買大悅城地産約91.336股普通股股份交易價格的100%。且發行股份數量不超過本次交易前公司總股本的20%，即不超過36274.6319萬股。

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