據中國商報報道，在商務部市場體系建設司6月7日主辦的“全國農産品冷鏈物流發展現場交流會”上獲悉，全國首例全程冷鏈環境數據信息實現掃碼“可視化”，可有效彌補冷鏈物流行業的技術、監管短板。費者通過手機掃描貨品二維碼可以清楚地看到商品從工廠冷庫到達貨主方的全程物流管理系統(TMS)的信息。此舉將有效破解此前農産品冷鏈物流無法實時監控冷鏈環境數據的難題，將給農産品的選購習慣帶來颠覆性的改變。此外，據業内人士表示，冷鏈物流國家標準有望出台。

業内認為，冷鏈物流一直是中國農産品流通中的短板，加強農産品冷鏈物流體系建設，是農業供給側結構性改革和促進農産品消費升級的重要舉措。隨著全國冷鏈數據採集和監管平台的逐漸統一及冷鏈物流國家標準的出台，我國冷鏈物流體系建設有望提速，相關公司有望分享行業紅利。上市公司中，四方冷鏈(603339-CN)是國内綜合優勢領先的冷鏈裝備製造企業;大冷股份(000530-CN)是國内製冷空調設備及冷庫工程龍頭之一。

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