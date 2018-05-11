麗清4月及前4月營收創同期新高 滲透率提升可望挹注業績成長

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 自結 4 月合併營收為 3.47 億元，較去年同期成長 18%，月增 38.75%；累計前 4 月合併營收為 14.06 億元，較去年同期成長 7%，主要受惠全球品牌車廠積極針對新車款導入 LED 車燈的滲透率提升，帶動主要客戶針對旗下 LED 車燈模組產品的需求增加，加上上海小糸更名致使部分新車款車燈產品自 3 月份遞延認列，使得 4 月及前 4 月營收皆創歷年同期新高。麗清表示，公司積極深化 LED 車燈的研發設計與量產技術能力，並掌握與客戶共同開發最新技術應用包括智慧化、節能減碳等的關鍵競爭優勢，產品設計與量產品質受主要客戶包括中國最大 LED 車燈廠華域視覺科技(原上海小糸)、中國最大 SUV 車龍頭自主品牌車廠長城汽車、以及大茂偉瑞柯、義大利車燈廠 - OLSA 等的肯定與加持，凸顯麗清高度的競爭利基。



由於 LED 車燈與駕駛行車安全有關，產品測試與認證難度高，加上 LED 車燈較一般鹵素燈具有產品壽命多達 100 倍、5 倍亮度、省電效果、外觀設計多樣化等特性，從研發設計、認證取得至產品量產期間長達 1 至 2 年左右，因此麗清一旦取得合作開發訂單，即掌握高度訂單能見度，今年麗清已接獲超過 20 款以上的 LED 車燈新案訂單，隨著主要客戶的備貨力道增溫，將有助麗清整體營運保持良好的成長動能。



麗清指出，由於 LED 車頭燈擁有輕量化、節能、設計多樣、視覺能見度高及駕駛安全等特性，正符合當今品牌車廠追求的主流趨勢，創造麗清旗下 LED 車頭燈模組有良好的銷售環境，目前公司已有 10 款以上 LED 頭燈模組產品持續量產出貨，可望隨著品牌車廠將新車導入 LED 車頭燈滲透率提升，推動主要客戶的拉貨力道增溫。



展望第二季，麗清指出，第二季雖適逢清明連假、中國五一長假致使工作天數較少的因素影響，但受惠於品牌車廠新車應用 LED 車燈從高階車款持續往一般房車的滲透率提升趨勢明確，無疑提供麗清有利的市場發展空間，麗清將與主要客戶針對最新技術共同研發設計，不僅有助保持公司高度的進入門檻，也將爭取切入更多新客戶、新車款及新訂單的合作機會，藉以提升訂單能見度及產能利用率。

