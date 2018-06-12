策略聯盟股價兩樣情 研揚貼息收黑 廣積漲停寫7個月新高

工業電腦研揚 (6579-TW) 及廣積 (8050-TW) 宣布交叉持股策略結盟，今天股價兩樣情。研揚今填息失利，收盤價 86.5 元、收跌 2.04%，寫下近月新低；廣積則是跳空漲停，以 54.5 元漲停價作收，股價寫下 7 個月新高。

研揚今日除權息，配發現金每股 4.75 元，股價開低走低，最低來到 84.7 元，收盤價 86.5 元、收跌 2.04%，股價寫下近月新低，成交量 470 張。

廣積今天開盤跳空漲停，以 54.5 元作收，漲幅 9.99%，成交量 479 張，股價寫下近 7 個月以來新高；收盤後還有 48620 張買單排隊。

研揚與廣積昨日宣布交叉持股策略結盟，雙方增資發行新股後，研揚將以 0.788 普通股換發廣積 1 股，暫定股份交換基準日為 9 月 29 日，換股完畢後研揚將持有廣積 30% 股權，廣積則持有研揚 28.08% 股權，雙方將各取得對方 2 席董事。

研揚股本將由原本的 10.68 億元，增加至 14.85 億元，由於研揚額定股本為 12 億元，應由股東會核准後上修股本額度，預計將於 7 月 30 日召開股東臨時會。廣積股本將由現在的 12.34 億元，增加為 17.64 億元。