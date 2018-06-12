盤前財經大事搶先讀2018年6月12日

今日操盤前瞻

央行發布 5 月進出口外匯收支統計

川普與金正恩舉行高峰會

美國 5 月 CPI

法說會：致茂、矽力 - KY、恆耀、欣高股東會 大立光、和大、榮成、聯電、中環、錸德、華碩、燿華、兆赫、統一超、健和興、台灣大、網龍、貿聯 - KY、智擎、康控 - KY、旺矽、瑞興銀

除權息：森鉅

〈國巨法說〉搶聽陳董報佳音 逾 2500 人同步上線 系統險不穩

被動元件近期成為台股明燈，不管龍頭股或是低價股，全部成為市場資金搶買標的，據了解，國巨 (2327-TW) 的線上法說，就湧入了超過 2500 人同步上線，造成系統有點 lag，略為不穩，但法說會仍順利完成。閱讀全文...

併購效益發威 樺漢 5 月營收年增逾 1 倍 前 5 月創同期新高

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 因新增子公司 S&T 營收， 5 月自結合併營收為 35.1 億元，月減 5.79%、年增 176.13%；今年累計前 5 月營收為 180.59 億元，年增 191.66%，寫下歷史同期新高。閱讀全文...

今年以來台灣大穩居電信獲利王 持續觀察 499 之亂影響

電信三雄 5 月自結獲利出爐，台灣大 (3045-TW) 單月每股純益 0.55 元，累計前 5 月每股純益 2.29 元，穩居電信獲利王，中華電 (2412-TW) 以單月每股純益 0.46 元及今年來每股純益 2.01 居次；遠傳 (4904-TW)5 月每股純益 0.3 元，今年來每股純益 1.32 元；從三雄 5 月自結營收及獲利雙成長來看，499 元吃到飽挹注不少，但法人認為，未來的持續性影響仍需觀察。閱讀全文...

美股牛市還沒完 專家：2018 年底前標普 500 可望再漲 11%

美股牛市尚未告終，投資專家研判，在企業獲利看俏的情況下，2018 年底前，標普 500 指數，可望較當前水平再漲 11%。閱讀全文...

加密貨幣市值蒸發近 500 億 比特幣跌破 6800 美元

受南韓加密貨幣交易所遭駭客攻擊消息影響，加密貨幣總市值蒸發近 500 億美元，今 (11) 日比特幣價格續挫，跌破 6800 美元。閱讀全文...



