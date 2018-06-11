青年創新創業論壇逾百位成員參與 協助兩岸創業者資源對接

兩岸暨跨境創新創業交流協會 (簡稱跨境雙創協會、CIEA) 致力協助台灣創業者落實創新理念、拓展海外市場、整合跨境資源，提供更多發展空間與機會，近日跨境雙創協會與開促會共同舉辦兩岸青年創新創業論壇，邀請各大產業近百位協會會員參與，活動並精選台灣團隊路演及知名企業愛奇藝、小米科技等互訪。

跨境雙創協會自 2018 年成立以來舉辦東協講堂、花旗商業論壇等活動，將台灣與跨海地區資源資訊互相流通整合。

跨境雙創協會 6 月 5 日至 6 月 8 日與中國開發性金融促進會合作 (簡稱開促會) 共同舉辦「首屆兩岸青年創新創業論壇」，除邀請跨足各大產業近百位協會會員與此次論壇，更有多名在北京創業的商業人士到場，現場聚集逾 500 位商業菁英同場交流。此次活動更精選台灣商業團隊路演及知名陸企愛奇藝、小米科技及英雄互娛參訪。

兩岸暨跨境創新創業交流協會指出，期待透過此次活動，讓台灣創業商業菁英，實現兩岸交流並對接資源與機會，擴大格局尋共覓新市場，6/6 上午論壇邀請兩岸重量級人物，針對惠台三十一項政策、台商轉型升級、互聯網金融以及文化創意進行深度交流。

兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗表示，此次為兩岸暨跨境創新創業交流協會第一次的出團參訪，除論壇也安排路演活動，期望兩岸間對創新創業的交流能夠持續，並結合雙方優勢。

兩岸暨跨境創新創業交流協會首席顧問連勝文也在論壇中表示，2014 年曾提出要為台灣年輕人「架起橋梁、走向全世界」這個理念，希望能夠幫台灣年輕人，架起一座通往全世界的橋梁，希望透過這樣的合作機制，創造兩岸雙贏的局面。

此次論壇上一大亮點是跨境雙創協會分別與開促會、天使百人基金會及瀛和律師機構簽署戰略合作協議，幫助兩岸優秀商業團隊，整合資源媒合機會。



近年，台灣創業風氣持續高漲，根據美國全球創業精神暨發展機構 GEDI 所發佈的數據顯示，台灣創業精神與發展指數排名都在全球前 20 名，領先南韓、新加坡等地．簡榮宗表示，台灣創業者有好的想法、項目，但可能受限台灣市場較小，或資金較不充沛，而沒有機會擴大，雙創協會希望協助台灣的青年企業家走出去，到大陸或東盟，歐美等地跨境發展，對接當地的資訊、資金及資源。

在此次論壇中，共安排 12 組台灣商業團隊，其中包含 JUSKY 街星 (媒體)、易珈生技(食品生技)、旭海國際集團(區塊鍊)、萬里雲(AI) 及同時參與海峽兩岸論壇的斑馬傳媒 (文創) 同台路演，共同上演「搶資訊、搶資金、搶資源」。本次路演中特別邀請中國開促會及中關村的天使百人會的專家擔任評審，提供創新創業團隊專業建議，讓創新的想法更有具體落實與被投資的機會。

本次也安排參訪台灣商業人士首度直擊愛奇藝、小米及英雄互娛等全球知名陸企總部；愛奇藝執行總編輯、影視節目規劃研究中心總經理王兆楠及經營團隊熱烈接待參訪團隊，分享愛奇藝成長軌跡及美國上市的經驗，音樂藝術創作人暨協會顧問方文山也出席愛奇藝參訪活動；小米總部參訪由協會顧問 (前小米科技財務長) 喻銘鐸牽線，邀請小米科技共同創辦人暨副總裁劉德現身參訪活動，與現場台灣近百位創業家，分享小米是如何成為千億級美金公司的心法。

跨境雙創協會表示，2018 年初成立以來，已吸引逾 200 家台灣企業主動加入，並舉辦多場跨領域的論壇活動，對接多方資源，整合多元資訊，此次首次出團參訪，獲得協會會員高度支持及肯定，預計下半年將持續出訪，深度交流，屆時將活化更多不同的市場資源，協助台灣創新創業生態，聚集更多創業潛力。