加密貨幣市值蒸發近500億 比特幣跌破6800美元

受南韓加密貨幣交易所遭駭客攻擊消息影響，加密貨幣總市值蒸發近 500 億美元，今 (11) 日比特幣價格續挫，跌破 6800 美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週一晚間 9 點 21 分，比特幣下跌 0.11%，至 6758.70 美元；以太幣上漲 1.15%，至 531.86 美元；萊特幣上漲 0.22%，至 107.16 美元；瑞波幣下跌 0.71%，至 0.58 美元。

2018 年以來，比特幣價格跌幅，已超過 50%；上週五 (6 月 8 日)，加密貨幣總市值尚有 3460 億美元，截至目前為止，已減至 2970 億美元左右。

雖然加密貨幣產業被認為頗具潛力，但價格波動過大、洗錢與投機的聯想，導致質疑聲浪不斷。

5 月下旬，美國司法部與商品期貨交易委員會 (CFTC) 合作，打算針對詐欺、假訂單等意圖操縱加密貨幣交易價格的情形，進行調查。

另一方面，印度也傳出有意對加密貨幣交易，課徵 18%「商品服務稅」(Goods and Services Tax) 的消息。

有「末日博士」之稱的經濟學家 Nouriel Roubini 認為，區塊鏈和比特幣等加密貨幣，無法在金融領域發揮作用，「它們只是製造混亂 (chaos)」。

「股神」巴菲特也「看衰」比特幣前景，他曾言，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟。