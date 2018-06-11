【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場觀望川金會發展、聯準會及歐洲央行利率決策會議影響，使得今日台股呈現震盪走勢，收盤台股下跌 7.19 點，跌幅 0.06%；籌碼方面，外資現貨部位買超 0.05 億元，外資期貨約當現貨部位賣超 13.11 億元，外資期現貨部位合計賣超 13.06 億元。

《國際金融市場焦點分析》

市場擔憂 G7 峰會上川普對於貿易保護措施可能以強硬態度回應，加上市場觀望聯準會及歐洲央行利率決策會議影響，週五收盤小道瓊期貨小幅上漲 0.15%，而小 NASDAQ 100 期貨受到蘋果下修 IPHONE 20% 零組件訂單，及博通預期無線通訊業務第三季表現將會相對疲軟下跌 2.5% 影響，小 NASDAQ 100 期貨下跌 0.13%；匯率市場方面，受到市場避險情緒升溫，日圓期貨上漲 0.22%。

《國際商品市場焦點分析》

市場仍持續擔憂沙烏地阿拉伯及俄羅斯將改變策略轉為增產影響，週五收盤 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨分別下跌 0.32%、1.1%；未來原油市場關注重點為 6/22 OPEC 部長會議，預期在 OPEC 會議前，沙烏地阿拉伯及俄羅斯維持減產態度仍不明確的情況下，原油期貨呈現區間震盪機率較高；貴金屬市場方面，受到美元指數週五上漲影響，白銀期貨及黃金期貨分別下跌 0.43%、0.05%。

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