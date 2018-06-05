加密貨幣市值24小時蒸發近200億 比特幣跌破7500美元

加密貨幣價格走跌，24 小時內，總市值蒸發近 200 億美元，今 (5) 日比特幣續挫，一度跌破 7500 美元。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週二晚間 9 點 29 分，比特幣下跌 0.97%，至 7417.78 美元；以太幣下跌 0.59%，至 599.95 美元；萊特幣下跌 2.07%，至 117.43 美元；瑞波幣持平於 0.66 美元。

週一，加密貨幣總市值約 3540 億美元，截至發稿，已減至 3350 億美元左右。

監管趨嚴被認為是造成加密貨幣走跌的主因，5 月下旬，美國司法部與商品期貨交易委員會 (CFTC) 合作，打算針對詐欺、假訂單等意圖操縱加密貨幣交易價格的情形，進行調查。

另一方面，印度也傳出有意對加密貨幣交易，課徵 18%「商品服務稅」(Goods and Services Tax) 的消息。

印度當局將買賣加密貨幣界定為商品供給，從事供應、轉帳、儲存、會計等有助活絡加密貨幣交易者，則被視為服務提供商。

據悉，從交易所到「礦工」，都被歸為「應繳納商品服務稅者」，若該稅制確定開徵，可追溯至 2017 年 7 月 1 日之後進行的所有交易。

雖然加密貨幣產業被認為頗具潛力，但價格波動過大、洗錢與投機的聯想，導致質疑聲浪不斷。

有「末日博士」之稱的經濟學家 Nouriel Roubini 認為，區塊鏈和比特幣等加密貨幣，無法在金融領域發揮作用，「它們只是製造混亂 (chaos)」。

「股神」巴菲特也「看衰」比特幣前景，他曾言，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟。

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