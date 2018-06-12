監管駭客雙重打擊！比特幣創兩個月新低

先有美國監管調查後有駭客盜走韓國交易所數位貨幣，比特幣為首的數位貨幣本周一遭遇重創。

路透數據顯示，本周一比特幣一度跌至 6627 美元，創兩個月來新低，日內跌幅達 11.5%。追蹤多個交易所數位貨幣價格的 CoinMarketCap 網站顯示，比特幣日內曾接近跌破 6700 美元，也創兩個月新低。截至發稿，比特幣已經回到 6780 美元上方，24 小時跌幅收窄到 0.3%。

Bitstamp 平台的比特幣交易價周一曾跌至 6640 美元左右，目前已經站上 6750 美元，抹平 24 小時跌幅小幅轉漲。

6 月 11 日本周一上午華爾街見聞文章提到，過去 24 小時內，市值前 100 的加密貨幣有 99 種價格下跌，總市值縮水約 316 億美元。

文章稱，比特幣在過去 24 小時內重挫 1000 美元跌破 7000 美元，今年以來累跌 50%。以太幣、瑞波幣、比特幣現金 24 小時內均現兩位數跌幅，熱門的 EOS 跌幅更是將近 20%。

截至發文，CoinMarketCap 顯示，最近 24 小時指跌轉漲的數位貨幣已有八隻，前十大數位貨幣雖然仍然累跌，但跌幅都收窄到 10% 以內，跌幅最大的是跌幅將近 10% 的 EOS。

伴隨這輪數位貨幣暴跌而來的是美國監管機構調查交易所和韓國數位貨幣交易所失竊的消息。

美國時間上周五，華爾街日報報導援引消息稱，去年 12 月推出比特幣期貨的芝商所（CME）要求四家市價參與比特幣期貨定價的數位貨幣交易所——Coinbase、Bitstamp、itBit 和 Kraken 分享有關比特幣期貨合約的相關交易數據。

報導稱，上述交易所只提供了部分數據，未能滿足 CME 要求，這導致美國金融衍生品最高監管機構——商品期貨交易委員會（CFTC）採取行動，向這些交易所發出傳票，要求提供交易數據。CFTC 正在進行比特幣價格是否被人為操縱的調查。CFTC 還在配合美國司法部對多種數位貨幣價格操縱的一項刑事調查。

另外，華爾街見聞上述文章還提到，韓國交易所 Coinrail 遭到駭客攻擊，損失超過 400 億韓元、約 4000 萬美元的 9 種數位貨幣，總量 36 億個。

雖然 Coinrail 按交易量看並非大型數位貨幣交易所，但韓國是目前對數位貨幣相當熱衷的亞洲國家，即使是小型交易所也有大量持倉。

華爾街見聞小蔥區塊鏈前瞻文章認為，本周數位貨幣的看點依舊是機構入場、監管和網路安全，這三個因素的變動都可能導致市場價格大幅調整。

如小蔥以下圖表所示，很多加密貨幣將在本周參與一些論壇和會議，屆時可能會傳出一些行業共識以及監管動向。加密貨幣市場需要重大利多消息刺激。