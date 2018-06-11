【IPO追蹤】內地男裝FIRS營運商杉杉明起招股 入場費4959元

內地男裝品牌FIRS營運商杉杉(01749-HK)明天開始招股，該公司發售3340萬股H股，當中90%配售，餘下10%公開發售，招股價3.28元至4.91元，一手1000股，入場費4959.48元。市場消息指，杉杉品牌在國際發售已足額。

集資最多1.64億元，其中37.8%用於發展中國零售網絡；約24.7%用於開展各種宣傳活動；約19.3%用於完善資訊科技系統；餘額用作建立物流中心及營運資金。

杉杉核心品牌包括FIRS、SHANSHAN、MARCO AZZALI以及LUBIAM四个男装品牌。去年底共有逾1052間零售店。杉杉品牌執行董事及總經理駱葉飛表示，有投放資源於研究運動服裝方面，將來亦會持續發展電子購物方面。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，集團的收入為5.26億元人民幣、5.92億元人民幣及7.979億元。而公集團擁有人應佔純利為5280萬元、3520萬元及4500萬元。

公司股份27日上市。保薦人東興證券(香港)。

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