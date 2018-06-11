開發金捐款更新花蓮三校震災受損樂器 支持在地音樂教育

花蓮地區今年二月六日發生重大地震災害，開發金控 (2883-TW) 在災後宣佈捐出新台幣伍佰萬元捐款。當得知致力普及音樂教育的花蓮有多所學校樂器在震災中損壞，開發金控決定協助明義國小、花崗國中及花蓮高中等三所學校，採購因震災嚴重受損的樂器，支持在地音樂教育，讓捐助款項發揮最大效能。

接受捐款的三所學校多年來在各項音樂比賽中成績斐然，今年三月「全國音樂比賽」，明義國小國樂團、打擊樂團、絲竹樂團、弦樂團都拿下優等獎，花崗國中榮獲管弦樂團及絲竹樂團雙料特優第一，花蓮高中獲得高中組管樂、打擊樂合奏優等。由於這些學校的樂器在二月地震中嚴重受損，開發金控基於長期關懷校園及教育理念，因而決定捐款為三所學校更新受損及老舊的樂器。

為了表達感謝，明義國小舉辦感恩音樂會並且邀請開發金控及凱基銀行的同仁及客戶共襄盛舉。明義國小校長吳惠貞致詞時表示，花蓮的藝術教育需要花蓮在地的努力，但是更需要社會各界的支持，才能使音樂教育持續的走下去。

開發金控發言人張立人出席活動時表示，這場音樂會展現了超高音樂水準，文化中心八百個座位座無虛席，甚至連走道都坐滿，顯示在地的音樂教育非常成功。

張立人進一步指出，開發金控針對社會急難救助的捐贈原則向來以「教育」為主軸，從八仙塵爆到台南震災，都以同樣的理念，期望做到「教育不中斷」，無論是學業或是才藝，希望學子受到的影響降到最低，協助受災學生在最短時間恢復日常。2015 年發生的八仙塵爆，提供受害的經濟弱勢學生就讀至大學的學雜費。2016 年發生的台南地震，為震災中失去雙親的五名失依兒少成立教育信託基金，期望失去家人的孩子能夠正常就學。

開發金控今年員工旅遊也來到花蓮，以具體行動支持當地觀光產業。子公司凱基銀行宣布，今年七月底前，於花蓮地區以凱基信用卡使用 Apple Pay，消費一筆不限金額即多享一次紐約雙人遊的抽獎機會。

開發金控認為企業社會責任不是口號，而必須是理念的具體實踐。教育、公益、人文關懷、藝術文化，都是開發金控實踐企業社會責任的範圍，也是對台灣社會的長期承諾。開發金控相信，深耕自己立足的土地，是成功企業的社會責任，也是提升國家整體競爭力的最佳途徑。

