日廠產能移轉 國巨估將承接95%品項 沒有技術障礙

國巨 (2327) 今日下午舉行線上法說會，針對接下來的積層陶瓷電容 (MLCC) 及晶片電阻缺貨、漲價等趨勢，仍是各界關注焦點。公司先是被問及日系大廠將產能移轉後，缺口有多大？國巨承接後技術上是否有障礙，董事長陳泰銘回應，預估將承接 95% 品項，沒有技術上障礙。陳泰銘進一步說明，日廠將傳統產能移轉，並非沒有技術層次或是外傳屬低階產品，退出的原因是因為沒有獲利，強調在技術上有一定難度，非技術低。而對大中華地區部分廠商而言技術門檻高。預計國巨將承接 95% 的品項，因國巨沒有技術上承接障礙，他認為這也是為何國巨能夠接到來自世界各地的要求，看國巨是否能承接將被釋出的產品。



陳泰銘強調，在市場目前供需吃緊狀態下，國巨預計將有限產能集中並極大化，盡量幫客戶解決需求。他以訂單出貨比說明，國巨在 MLCC 訂單出貨比目前大於 2，晶片電阻則大於 3，顯示需求持續大於供給。



MLCC 價格是否能維持？陳泰銘說，如果可以尋找到一個比較合理的利潤，對所有的製造商來說，都樂意轉移，以目前供需來看，短期甚至中長期都會持續，比過去維持在相對合理的區間範圍。



而晶片電阻缺貨及漲價原因，陳泰銘表示，生產基地大多在中國大陸，有四大主因，一是受限於當地環保法規，接著是部分基本廠商擴廠幅度小，因為過去獲利不是太好，擴充意願不高，第三是大量新功能、應用使用量增加，最後是需求遠大於供給。



最近 OEM 市場傳被動元件相關備貨已到兩至三季，是否缺貨現象舒緩，陳泰銘說，網路上訊息傳遞，無從確認，但根據內部資料，目前沒看到此情況，強調此傳聞在公司客戶基礎上，是沒有這樣的情況。



陳泰銘談到國巨中長期產品布局，表示公司規劃是非常明確跟完整，除電阻電容擴充服務客戶外，技術上也一直在往「高階」、「精密」及「小型化」發展，再次舉例，有些技術層次，在日廠退出傳統品項後，也只有國巨能夠承接訂單。將繼續增加公司不同技術，同時也增加不同產品，提高高階新應用的趨勢，同時維持獲利續航力及整體競爭力，強調在技術上會有完整布局。



MLCC 部分，陳泰銘說，也會持續針對日系廠商退出傳統型的產品，來做適度的產能擴充。而國巨近期積極展開併購，他對此也表示，國巨長期都致力高階產品技術及全球通路布局，未來也會朝這方向，主要目地是要取得更先進的技術，讓國巨有更大的競爭力。而收購君耀 - KY 和美國普思電子，就是要擴大布局 5G 和電動車應用領域。



另外，國巨以新台幣 220 億元買下普思電子所有股權，但 2015 年橡樹才以約新台幣 5 億元收購，是否買貴？陳泰銘說，2012 到 2018 年 6 年來，橡樹其實總共投入三億元美金，他僅說該公司 6 年投入此金額，相信投資界的朋友，也可算得出價格是否合理。最後強調，國巨將繼續布局高階產品，而未來是否有投資計劃，他只說，有更明確的想法，會依公司治理程序進行討論。