漢磊投控董座徐建華：今年漢磊要達全年獲利、嘉晶持續供不應求

漢磊投控 (3707) 今日召開股東會，董事長徐建華透露，旗下代工廠漢磊目前產能滿載，希望今年能達成全年獲利的目標，至於旗下磊矽晶圓廠嘉晶 (3016) 則持續供不應求。首先就漢磊的部分，徐建華提到，目前晶圓代工業務持續滿載，雖然今年沒有新增產能，但會透過調整產品結構，多生產一些較高單價的利基性與寬能隙產品，藉此提升獲利，要達到全年都賺錢的目標。



而漢磊雖然去年全年每股淨損 0.59 元，但該公司自去年第四季起便單季由虧轉盈，今年首季持續獲利，法人圈普遍認為，漢磊今年獲利可望季季上揚，全年獲利無虞。



漢磊投控旗下還有上市櫃的磊矽晶圓廠嘉晶，目前產線一樣滿載，且供不應求，為此，嘉晶自去年下半年開始擴產，產能逐步開出，徐建華預估，此次擴產將讓嘉晶總產能增加三成，並以六吋和八吋為主，另外他也揭露，嘉晶明年還會擴產，屆時新增產能會以車用的非標準品為主。



嘉晶去年繳出每股淨利 0.74 元的成績單，今年首季每股淨利 0.25 元，受惠於磊矽晶圓供不應求、報價逐步調漲，加上新增產能逐步到位，嘉晶今年營收與獲利都將逐步上揚，全年獲利也會明顯優於去年。



而拜 MOSFET、二極體上下游產業鏈的供不應求，漢磊投控旗下的代工廠漢磊與嘉晶都是滿手接單，且代工費與磊矽晶圓報價下半年將持續調漲，產業前景極度被看好，兩家公司今年營收與獲利也將雙雙大躍進，為此，兩公司今日股價均漲停作收。





