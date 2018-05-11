鼎炫Q1獲利衰退逾4成 EPS 0.68元 決買回1500張庫藏股

衡器及 EMI 材料廠鼎炫 (8488-TW) 第 1 季財報出爐，稅後純益為 3496 萬元，季減 60%，年衰退 43.42%，每股純益為 0.68 元，該公司認為 5 月中下旬起 EMI 事業部門將起飛，決自下周一 (14) 日起執行進行買回 1500 張庫藏股護盤。

鼎炫第 1 季財報內容，營收 3.14 億元，毛利率 39.8/5%，季減 7.72 個百分點，年減 4.9 個百分點，稅後純益為 3496 萬元，季減 60%，年衰退 43.42%，每股純益為 0.68 元；鼎炫主管指出，由於匯率的因素，造成毛利率的下滑，同時，第 1 季也同時因為匯率的原因而認列 2000 餘萬元的匯兌損失。

而今 (11) 日鼎炫董事會也決議在每股 90 元的價格以下，於 14 日起的兩個月內進場買回 1500 張庫藏股，將用於註銷股本。而鼎炫也將在 16 日出席交易所的法人說明。鼎炫的買回庫藏股最高價 90 元，仍低於該公司去年底的掛牌承銷價，而今天鼎炫的收盤價在 88.1 元，也顯示此一買回庫藏決議以防守性、宣示性的代表公司對於股東的關心。

鼎炫去年財報營收為 14.69 億元，毛利率 45.84%，年減 0.02 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 8.38%，每股純益為 7.04 元。鼎炫日前董事會決議擬對去年配發每股 5 元現金股利，盈餘配發率逾 7 成。