鼎炫智慧衡器產品打入俄羅斯 並進一步開發台灣家樂福採用

衡器及 EMI 材料廠鼎炫 (8499-TW) 在今年第 1 季智能衡器產品正式出貨俄羅斯 LENTA 大型連鎖超市挹注下，帶動首季營收至 3.14 億元，雖季減 19.17%，但較去年同期的 2.96 億元，增加 5.84%。

鼎炫今 (9) 日公布 3 月營收為 1.22 億元，月增 67.07%，年增率 12.62%，累計今年第 1 季營收 3.14 億元，年增 5.84%。同時，鼎炫的智慧化應用的智能條碼秤產品，於 4 月正式打入台灣家樂福超市進行上線測試，若順利完成客戶測試認證，將進一步導入全台家樂福超市連鎖體舷，有助於大幅提升智能條碼秤銷售表現，

鼎炫主管表示，近三年來為因應物聯網趨勢發展，旗下衡器事業持續專注研發智能 POS 收銀秤、智能條碼秤等智能衡器新產品，並陸續順利取得美國、歐盟等專業計量認證及多項專利，且已進入正式量產階段，亦於今年 3 月榮獲第十一屆中國商業信息化大會中獲得年度最具創新力企業獎肯定，由於鼎炫 - KY 智能衡器可有效整合 POS 收銀、產地履歷認證、並為全球少數導入 AI 人工智慧辨識功能等高度技術門檻。

同時，鼎炫今年起更向上垂直整合收購上海軟體開發公司，推出自有「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，進一步導入包括城市食安追溯、國家稅務、企業 ERP 管理、第三方銀行支付與微信線上商城等系統，可望於今年第 2 季正式推出結合智能衡器產品之整套全方位解決方案，加速中國地區智能衡器市場滲透率，以搶攻中國農改超龐大市場需求。

鼎炫看好第 2 季旗下衡器事業與電磁干擾 (EMI) 材料雙事業步入出貨旺季動能。在衡器事業方面，以聚焦全球超市智慧化應用的智能條碼秤產品，於 4 月正式打入台灣家樂福超市進行上線測試，若順利完成客戶測試認證，將進一步導入全台家樂福超市，有助於大幅提升智能條碼秤銷售表現，另一方面，電磁干擾 (EMI) 材料事業重慶川揚廠新建廠房工程即將落成，也正積極與中國、台灣等客戶洽談智慧型電視、車用電子等電磁干擾 (EMI) 材料訂單。

鼎炫去年財報營收為 14.69 億元，毛利率 45.84%，年減 0.02 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 8.38%，每股純益為 7.04 元。