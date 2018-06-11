銀保監會：當前保險業償付能力充足穩定

近日，中國銀行保險監督管理委員會召開償付能力監管委員會第42次工作會議，陳文輝主持會議。會議分析研究了第1季度保險業償付能力和風險狀況，審議了第1季度保險公司風險綜合評級結果和對部分公司的監管措施，對下一階段償付能力監管工作和風險防控工作做出了安排部署。

會議指出，當前保險業償付能力充足穩定。第1季度末，納入本次會議審議的173家保險公司的平均綜合償付能力充足率為248%，較上季末下降3個百分點;平均核心償付能力充足率為237%，較上季末下降2.9個百分點。其中，財産險公司、人身險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分别為264%、243%和309%。經審議，120家保險公司在風險綜合評級中被評為A類公司，48家被評為B類公司，2家被評為C類公司，2家被評為D類公司。

會議強調，當前保險業風險總體可控，但風險形勢依然復雜嚴峻。中國銀行保險監督管理委員會將繼續貫徹黨的十九大、中央經濟工作會議、全國金融工作會議、中央財經委會議和全國“兩會”精神，穩中求進，從嚴監管，確保機構改革和監管工作“兩不誤、兩促進”。對公司治理存在問題的公司採取必要措施，督促公司及時進行整改。對流動性風險較大的公司繼續加強跟蹤監測，督促公司切實抓好風險防控工作。

來源：證券時報APP

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