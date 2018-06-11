海螺水泥(00914-HK)6月20日派息 H股每股派1.47391港元(含稅)

海螺水泥(00914-HK)公告稱，截至2017年12月31日的年度末期股息將於2018年6月20日派發予名列於公司2018年6月19日A股股東名冊及於2018年6月27日派發予名列於公司2018年6月11日H股股東名冊上的股東。應付予H股持有人的末期股息將以港幣支付。每股H股股息為港幣1.47391(含稅)。

公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為其於香港的收款代理，併將向收款代理支付已宣派的末期股息以派付給H股股東。收款代理預期於2018年6月27日派付末期股息。

對於通過“港股通”投資持有公司H股股票的内地股東(包括企業和個人)(“港股通投資者”)，公司已經與中國證券登記結算有限責任公司(“中國結算”)簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國結算作為港股通投資者代理人將全數接收公司派發的末期股息，併通過其登記結算系統將末期股息發放至相關的港股通投資者，預期中國結算於2018年6月27日之後的叁個交易日内完成末期股息派付。

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