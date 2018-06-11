滙豐控股: 投資最多170億美元推動業務增長

滙豐控股(00005-HK)6月11日舉行簡報會，向投資者及分析員簡報集團策略的最新狀況。簡報會主題為「重拾增長、創造價值」。

集團行政總裁范寧指出：

「滙豐經過一輪重組後，現在是時候回復到增長模式。集團現有策略行之有效，為提升日後盈利能力建立了強大基礎。滙豐下一階段的策略，是加快集團具有優勢的業務增長，特別是在亞洲的業務，並會充份利用我們的國際網絡。我們會善用集團的規模和實力，致力開發新科技，並在每個財政年度都達致經調整收入增長高於支出增長的前提下，投資 150 至 170 億美元以推動業務增長和科技發展。」

滙豐是一家領導同儕的國際銀行，業務遍布全球最大和增長最快的市場。匯豐控股的國際網絡覆蓋全球九成以上的國內生產總值、貿易和資金流。

滙豐的目標是在每個財政年度的經調整收入增長都高於支出增長的情況下，於 2020 年前達致11%以上的有形股本回報，並投資 150 至 170 億美元以推動業務發展。滙豐希望維持現時的派息水平，並於適當情况及獲得監管機構批准下回購股份，以對銷在以股代息計劃下發行的股份。集團將透過以下八項優先策略達致上述目標：

1. 加快亞洲的業務增長：強化集團在香港市場的優勢，並投資於珠江三角洲、東南亞國家聯盟，以及亞洲的財富管理（包括保險及投資管理）業務；集團亦致力成為推動全球最大型增長項目（例如中國的「一帶一路」倡議，以及過渡至低炭型經濟）方面的業界領袖；

2. 完成在英國設立分隔運作銀行的工作、提高按揭市場份額、擴大工商客戶基礎，並改善客戶服務；

3. 透過國際網絡擴大市場份額並實現增長；

4. 將美國業務轉虧為盈；

5. 提高資本效益；將資本調配至回報率較高的業務；

6. 提高效率以創造能力，增加對業務增長及科技的投資；

7. 投入資源發展科技，加強以客為本的理念及服務：投資電子銀行業務以改善客戶服務；拓展滙豐的業務範圍，包括聯營合作；保障客戶利益，並訂立業內最嚴謹的防範金融犯罪標準；以及

8. 精簡架構，同時進行投資以提升日後的業務能力。

根據計劃，集團於2018至2020年期間的普通股權一級比率將企穩於14%以上。過去五季，集團的普通股權一級比率均維持在這個水平以上。

簡報資料亦載有 2018 至 2020 年期間的財務目標：

財務目標

 於 2020 年前達致 11%以上的有形股本回報

 每個財政年度的經調整收入增長均高於支出增長

 維持現時的派息水平，並於適當情况下回購股份，以對銷在以股代息計劃下發行的股份。

為實現2018至2020年的財務目標，集團將致力達致中單位數的收入增長、低至中單位數的營業支出增長，以及每年約1-2%的風險加權資產增長，並期望在2020年之前，將列賬基準收入佔列賬基準風險加權資產平均值的比率，由2017年約5.9%提高至大約7%。

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