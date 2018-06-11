嚴監管措施加速落地 A股銀行板塊估值直逼“八折”

銀保監會合併後部分監管要求和文件加速落地，對銀行股價預期造成衝擊。

以上周市場流傳的“商業銀行逾期90天以上貸款全部計入不良貸款”為例，雖然不同類型、不同區域的銀行或在執行細節上略有差異，但對不良貸款偏離度高於100%的銀行而言，新的監管要求無疑將對銀行當期利潤造成影響，這也在一定程度上決定了後半周的銀行股走勢。受“商業銀行逾期90天以上貸款全部計入不良貸款”消息影響，A股銀行板塊上周五(6月8日)出現大跌，26家上市銀行無一幸免。

據Wind數據顯示，截至6月8日，A股有16家上市銀行處於破淨狀態，其中11家銀行市淨率低於0.85倍。破淨幅度最大的是華夏銀行，市淨率不到0.69倍;此外破淨幅度較大的銀行股還包括民生銀行、交通銀行和光大銀行，市淨率分别為0.73倍、0.73倍和0.74倍。

國泰君安銀行業研究團隊預計，預期面的幹擾在短期内仍難以消除，銀行股整體陷入價值掙紮期。該團隊認為，如果監管層強製要求逾期90天以上貸款一次性全部納入不良貸款，對今年不良偏離度較大的銀行盈利會産生較大壓力。

而將觀察周期拉長，銀行股2月份以來的大面積破淨，與商業銀行自身面臨的經營壓力直接相關。川財證券近期的一份研報將其歸因為金融監管的衝擊、去槓桿壓低板塊估值兩方面。該報告認為，2017年以來，銀監會的持續加強監管和資管新規落地，使得整個銀行業的非傳統信貸部分都受到衝擊，導緻資産和負債規模收縮，但不同類型的商業銀行受到衝擊的影響不同;另一方面，持續推進的經濟去槓桿將提高實體經濟違約可能，提升國内行業競爭程度，加大了市場對銀行板塊不良預期的擔憂，壓低板塊估值。

業内人士提醒，投資者需要有一個正確的意識：銀行股大面積破淨有其行業的特殊性，不能完全準確反映出銀行的實際價值，破淨不等於基本面惡化，兩者不能劃等號。事實上，從A股上市銀行一季報來看，不少銀行都有較大的盈利和資産質量改善趨勢。

來源：證券時報

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