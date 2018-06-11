兼具安全啟動機制與硬體加密 新唐推NuMicro M480系列微控制器

微控制器大廠新唐 (4919) 宣布推出高效能、低功耗並且支援安全啟動 (Secure Boot) 與硬體加密的 NuMicro M480 系列 Arm Cortex-M4 微控制器，可支援 DSP 指令集且整合浮點單元 (FPU，Floating-Point Unit)，搶攻 IoT 物聯網、工控自動化與車載設備等商機。M480 全系列產品按照其特性與應用細分為六個子系列，快閃(Flash) 記憶體最高容量為 512 KB，SRAM 最高容量為 160 KB，工作頻率可達到 192 MHz，最大工作電流為 175µA/MHz，待機電流可低至 1µA。M480 支援安全啟動 (Secure Boot) 功能，為系統軟體的預啟動身分驗證提供一個不變的數位簽章，以確保快閃記憶體內容未經修改或破壞；內置硬體加密引擎，提供快速簡易的加解密、身分驗證、私密金鑰與公開金鑰功能，同時提供 10/100 Mbps 乙太網 RMII 接口，高速 USB 與豐富週邊，可廣泛應用於 IoT 物聯網、工控自動化、感測器網路、車載設備、無人機、智慧家居、網路閘道和消費性電子等應用。



NuMicro M480 集成功能完整的硬體加密引擎，同時支援 ECC(橢圓曲線)、AES-256、DES、Triple DES、SHA-512 和 HMAC，與軟體解決方案相比，硬體加密引擎將大幅減少數個數量級的計算時間。含有亂數產生器 (RNG)，能隨機產生用於數據加解密和驗證的金鑰，提供更高程度的安全性。硬體 CRC 校驗單元可確保資料傳輸的正確性、單次可編程儲存裝置（OTP）能保護加密金鑰不被軟體讀取或誤寫。



NuMicro M480 提供多達 6 路防竄改偵測腳位，偵測系統狀態，保護機密資料不被竊取。為保護客戶智慧財產權，另提供快閃記憶體安全鎖、4 KB 安全保護儲存空間 (Secure Protection ROM)、96 位晶片唯一識別碼(Unique Identification, UID)、128 位獨有客戶識別碼(Unique Customer Identification, UCID) 與安全啟動 (Secure Boot) 功能，能在啟動過程中對快閃記憶體內容進行驗證，確保未被惡意竄改、修改或破壞。



M480 採用雙區塊 (dual-bank) 架構的快閃記憶體，支援 Over-The-Air 在線升級程序，即使在系統運行時仍可同步更新軟體。另為滿足設計開發需求，除了內部高效能快閃記憶體外，提供 SPI Flash 的快取機制與在地執行(Execute-In-Place)，使程序開發更有彈性。