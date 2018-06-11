小米：1-3月公司IoT和生活消費産品毛利率14.77%智能手機1-3月毛利率8.49%

證監會公示小米CDR招股說明書顯示， 報告期内，公司IoT和生活消費産品2015年毛利率相對較低，2016年和2017年明顯提升併穩定在10%左右。毛利率上升主要原因為公司IoT和生活消費産品推出新型號、産品類别擴充及銷量迅速增長，從而産生了顯著的規模經濟效應。2018年1-3月，公司IoT和生活消費産品毛利率上升4.91個百分點，主要是由於智能電視、筆記本電腦等産品毛利率上升所緻，主要原因是該等産品逐漸成熟併被市場認可，産品銷量顯著增加，規模效應導緻産品生産成本有所下降，從而使得産品毛利率提升。

1-3月公司IoT和生活消費産品毛利率為14.77%。

智能手機2018年1-3月毛利率下降3.10個百分點，主要原因是一季度通常為智能手機新機型發售淡季，當期在售智能手機型號相對較老併會適當降價促銷，從而産品毛利率水平相對較低。

報告期内公司智能手機業務的毛利率與同行業可比公司相比偏低，主要原因為:①公司智能手機業務始終堅持在硬件産品保證性能和質量的前提下維持低毛利的策略;②蘋果和三星電子的綜合毛利率包含其他高毛利率産品(例如互聯網服務)，因此其綜合毛利率水平較手機業務可能偏高。

來源：證券時報

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