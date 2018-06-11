天津創業環保股份(01065-HK)：項目公司獲4.38億元PPP環保項目

天津創業環保股份(01065-HK)公布，2018年6月9日，公司、第二市政公路與洪湖市建設局草簽特許經營協議，據此(其中包括)各方同意實施PPP項目，包括通過「轉讓-運營-移交(TOT)」方式將存量項目下已建資産的特許經營權轉讓予項目公司，以及採用「建設-運營-移交(BOT)」模式由項目公司實施新建項目以及存量項目的提標升級，其中存量項目的經營權轉讓費約為人民幣3248.37萬元(相當於約3963萬港元)，而存量項目提標升級及建設新建項目的投資額約為人民幣4.05億元(相當於約4.94億港元)。PPP項目總投資額約為人民幣4.38億元(相當於約5.34億港元)。
同日，公司、第二市政公路與政府方出資代表簽訂股東協議，據此(其中包括)各方同意成立為實施PPP項目的項目公司。項目公司註冊資本將為人民幣1.3133億元(相當於約1.6億港元)，其中公司同意以貨幣方式出資人民幣1.1163億(相當於約1.36億港元)，佔項目公司註冊資本的85%;第二市政公路同意以貨幣方式出資人民幣656.65萬元(相當於約801.113萬港元)，佔項目公司註冊資本的5%;政府方出資代表同意以部分的存量項目下已建資産的經營權轉讓費出資人民幣1313.31萬元(相當於約1602.24萬港元)，佔項目公司註冊資本的10%。
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