出貨暢旺 旭然5月營收創歷史第三高 年增20%

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 自結 5 月合併營收達 4204 萬元，改寫歷年營收第 3 高記錄，較去年同期成長 20%。累計前 5 月合併營收達 1.78 億元，較去年同期成長 14%。旭然表示，5 月受惠中東地區化學產業客戶大型濾殼設備出貨挹注，以及受惠美國景氣持續熱絡，且石油及天然氣等鑽井數量創下近 3 年新高表現，亦帶動原油日產量增加，挹注旭然液體過濾濾心、濾袋等耗材產品隨著開採量的增加而持續提升，今年前 5 月美國地區銷售持續暢旺，整體營收比重較去年同期的 17% 攀升至 25% 之水準。



旭然進一步表示，為持續擴大旗下 Filtrafine 市場占有率，持續推升公司整體營收規模持續放大，並積極開拓美國、歐洲、日本等地區銷售持續提升。



展望第二季，旭然表示，看好第二季在半導體、電子、食品、化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，以及中東地區海水淡化廠之液體過濾耗材之訂單亦計畫於第二季逐步出貨，挹注第二季整體出貨表現較第一季持續升溫。另一方面，持續優化雲科二廠生產效率、因應不同地區客戶訂單需求調配兩岸生產基地出貨及出貨排程優化等策略，有望帶動各廠生產效益提升，有助於下降原物料成本增加及匯率波動的影響。

