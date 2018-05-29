旭然股東會通過配發0.36元股息 年底前投入薄膜生產自製

台灣自有品牌過濾大廠旭然國際 (4556) 上午召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發 0.36 元現金股利，現金配發率達 90%，也完成補選一席獨立董事。旭然 2017 年合併營收達 4.08 億元，稅後淨利 0.14 億元，EPS 為 0.4 元，主要係因斗六新廠完工搬遷與客戶訂單部分遞延等因素影響，大型濾殼過濾設備占整體營收比重下降至 26.25%，旭然為積極完整液體過濾垂直整合布局，持續投入液體過濾產品研發設計，以滿足不同產業客製化液體過濾需求。



旭然表示，2017 年濾殼設備與濾心、濾袋等耗材占整體營收分別為 25.91%、68.08%，此外，公司亦於去年下半年推出新款液體及氣體等過濾產品，由於旭然持續積極開發應用於不同產業及領域的新產品，凸顯旭然之研發技術優勢及競爭力，係近年來整體毛利率仍保持 40% 以上之水準。



展望 2018 年，旭然將採取自有品牌 Filtrafine「區域擴張」、膜材研發至生產銷售之「垂直整合」、以及發揮工業用 + 商用「全方位」過濾整合等三箭齊發策略。此外，近年來公司持續投入研發過濾薄膜產品已有斬獲，可望於年底前投入薄膜生產自製階段。