〈觀察〉橘子手遊鉅作熱度不滅 Q3可維持當前營收規模

遊戲營運商橘子 (6180-TW) 去年 12 月推出手遊鉅作《天堂 M》，激勵營運持續向上，光是 12 月單月每股就賺達 1.05 元，成功扭轉頹勢、轉虧為盈，與一般手遊生命周期最多 3 個月相較，《天堂 M》至今業績動能仍在，表現相對強勁，預期在該款手遊熱度延續下，第 3 季仍可維持 10 億元單月營收規模。

《天堂 M》於去年 12 月上線，成功扭轉橘子去年營運頹勢，靠該款手遊改寫當時單月營收新猷，並首次站上 10 億元大關，且獲利表現也相當亮眼，橘子去年前 3 季剛好達損平，但 10 月與 11 月每股虧損 0.88 元，光靠 12 月單月，就成功轉虧為盈，等於 12 月單月每股純益就達到 1.05 元。

從今年表現來看，1 月營收 17.06 億元，較 12 月小幅成長 2.35%，2 月營收在春節假期紅包行情推動下，再攀升至 17.71 億元，不過，3 月起營收規模失守 15 億元大關，季減逾 2 成、達 13.68 億元，4 月由於開放新地圖與團戰系統，營收僅稍減約 4%，相較其他手遊，《天堂 M》業績動能仍相對強勁，營收規模均站穩 10 億元之上。

一般而言，受到手遊市場競爭激烈與玩家消費行為改變影響，手遊生命周期大多維持 1 至 3 個月，但《天堂 M》上線至 4 月為止，在推出改版內容助攻下，營收動能已持續近 5 個月，優於市場預期。

《天堂 M》為橘子代理自韓廠 NCSOFT 所開發的手遊，若從 NCSOFT 公布的營收表現來看，《天堂 M》在韓國上線後，業績動能約持續半年左右，該款手遊在台表現可望與韓國相近，預期營收可能從 7 月開始明顯下滑。

即便如此，在《天堂 M》遊戲熱度持續下，橘子第 3 季有機會續維持 10 億元單月營收規模，雖然不如遊戲剛上線時屢寫單月營收新猷，但若對照其上櫃以來營收表現，仍將處於相對營收高點。