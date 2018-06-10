聚焦G7：聯合公報不是事兒 重點是G7仍有意維持談判

加拿大魁北克省，聖勞倫斯河北岸，坐落着 La Malbaie 小鎮，G7 領導人已經在此碰面。

但與如詩如畫的小鎮風景格格不入的是，這可能是 G7 迄今為止最尷尬的一次首腦會議。與 G7 通常強調團結的風格不同，美國總統川普從會前、會中到會後，似乎都在刻意給 G7 製造好鬥的氛圍。

在美國以外的六個國家中，有英法德意四個歐盟國家，有北美自由貿易協定的成員國加拿大，還有自始至終都沒有拿到鋼鋁關稅豁免的日本。這六個國家現在都需要對美國繳納高額的鋼鋁關稅。

川普將在周六提前四小時離開加拿大，前往新加坡準備與金正恩的會晤。更令人吃驚的是，川普在峰會第一天就扔下了一枚手榴彈，他公開對媒體稱，應該讓俄羅斯回歸談判桌，把 G7 變回 G8，「我們得運作這個世界。「

已經有不止一位領導人表達了對會後達成聯合公報的消極態度。

不過，比起聯合公報和 G7 表面的硝煙，更需要關注的是，七國集團是否仍然有意維持貿易談判及往來。從目前的狀況來看，媒體瘋炒的 G7 內部矛盾，可能並沒有那麼誇張：川普仍然出席了峰會，按照峰會議程，他因提前離開而錯過的議題，大多與全球經濟發展關聯較少，包括氣候變化、環境以及性別平等。

在特魯多被問及，是否對川普提前離開 G7 會議感到失望時，川普咧嘴一笑，稱「他很高興」，還調皮地對在場記者吐了吐舌頭。

放話 G7 應該重新引入俄羅斯，或許只是川普迴避貿易紛爭的煙霧彈。畢竟，2014 年將克里米亞併入俄羅斯後，俄羅斯被踢出 G8，時至今日，多數七國集團的領導人都仍然認為這是正確的舉措。

俄羅斯本身也對重回 G7 並不感冒，普丁在 G7 峰會期間來到了中國，參加上合組織峰會，還接受了中國國家主席習近平頒授的「友誼勳章」。

Amherst Pierpont 全球首席分析師 Robert Sinche 對 CNBC 稱，他認為川普已經明確暗示，他對 G7 會議並不抱什麼期望，也不希望在這裡浪費太多時間。

不過，七個國家達成共識可能並不那麼重要——沒有達成聯合公報，不一定代表 G7 內部的崩塌，正如默克爾所言，這是「對分歧的如實反映」。眼下最重要的，其實是美英法德加意日對貿易問題的處理。

聯合公報大機率不會出現，但重要經濟體的領導人坐下來對此進行商討，比假裝達成一致要更重要。已經有多方資訊顯示，在展示強硬立場的同時，川普也對 G6 國家打開了一扇新的窗子，六國也都在致力於維繫和美國的貿易關係，防止 42 年曆史的七國集團崩塌。

法國官員稱，周五下午，G7 就對話原則達成一致，「所有人都同意了，包括美國總統川普。」

一方面，在和加拿大總理特魯多會面後，川普稱，「我們今天取得了許多進展」，還稱兩國關係「有可能比以往任何時候都好」。

馬克龍在社交媒體上上傳了與川普「其樂融融」會面的影音，並配文字稱「繼續對話。參與、並維持對話。」儘管一天之前，兩人還在社交媒體上相互較勁。

路透社援引法國總統馬克龍助理消息稱，美國方面同意在未來兩周里，與歐盟開啟技術層面的貿易對話。

對於爭議最大的關稅問題，默克爾周五也提出了關於美國貿易的「共同評估機制」，來化解歐美貿易緊張情緒。這一機製得到了馬克龍和歐盟主席容克的支持。

『新聞來源／華爾街見聞』