紫金礦業(02899-HK)：Hides電站修復工作進展順利 將很快恢復正常供電

紫金礦業(02899-HK)公告稱，公司與巴理克黃金公司合資持有的巴布亞新幾内亞波格拉(Porgera)金礦項目，由於為礦山提供電力供應的Hides電站主要發電設備受損無法運行，波格拉金礦在過去叁個月依靠柴油發電機組發電，繼續維持礦山局部生産，選礦量約為計劃礦量的50%;由於加壓氧化系統受到電力供應限製無法運行，選礦廠採用浮選後直接炭氰的工藝流程，因而回收率受到較大的影響。

目前Hides電站修復工作進展順利，該燃氣發電站已於六月初恢復局部發電，發電能力達到了震前約50%的能力，預計在未來六至八周時間里，將恢復正常供電。

Hides 電站恢復局部供電後，波格拉金礦的選礦廠恢復加壓氧化流程，預計選礦回收率將恢復到正常水平，但選礦量將繼續維持在目前的水平;待Hides電站全面恢復供電後，選礦量將恢復到正常水平。

另，波格拉金礦投保了「財産損毀及業務中斷險」，目前保險公司仍在理賠受理和評估中，波格拉金礦已於5月底收到了保險公司支付的第一筆金額為2,500萬美元的賠償首付款。

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