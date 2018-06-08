交通銀行:關注中國經常帳戶順差大幅減少

交通銀行報告指出，2018年5月以美元計價的出口同比增長12.6%，進口同比增長26%，貿易差額249.2億美元。1-5月累計出口增長13.3%，進口增長21%，貿易順差996.7億美元。出口和進口增速延續了上個月快速增長的勢頭。雖然近期人民幣對美元有所貶值，但顯然高於去年同期，匯率因素導致以美元和人民幣計價的出口增速相差較大。如果美元匯率指數繼續走強，未來人民幣對美元可能會有小幅貶值，將導致分別以美元和人民幣計價的出口增速差距縮小。

儘管貿易戰的陰霾揮之不去，但全球經濟整體運行良好，5月波羅的海幹散貨指數在1000點以上，外需環境較好帶動我國對主要發達經濟體和新興經濟體的出口增勢都較好。5月對美國出口增長11.6%，增速比上個月加快2個百分點，對美貿易順差環比擴大了10.96%，存在應激式增長的可能。

進口保持快速增長有多方面原因。一是鼓勵進口政策逐漸見效。二是部分工業初級產品和中間產品進口需求較強。三是進口價格整體上升，特別是進口原油價格上漲了34.6%。

預計未來進出口保持增長狀態，全年增速有望高於去年。但出口形勢存在不確定性。從外需來看負面因素一是來自歐洲，年初以來歐洲經濟復蘇勢頭有所減弱，義大利政局動盪再升級對歐洲經濟帶來影響。二是來自美國，中美貿易談判在很多領域難以達成一致，特別是高技術領域的摩擦可能加重。進口形勢相對平穩，進口增速將持續高於出口增速，導致貿易順差同比收窄，淨出口對經濟增速的拉動作用受到影響。

1-5月貨物貿易順差996.7億美元，同比-26.8%，大幅縮水，預計全年順差在3000億美元左右。而1-4月服務貿易逆差達到995.1億美元，1-5月服務貿易逆差極有可能超過貨物貿易順差，全年服務貿易逆差可能達到3000億美元。因此，全年經常項順差可能大幅收窄甚至不排除出現逆差的可能性。我國經常項目持續大幅順差的格局可能步入轉捩點，其影響需引起重視。

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