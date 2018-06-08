銀保監會：取消中資銀行和金融資産管理公司外資持股比例限製

銀保監會網站6月8日顯示，中國銀行保險監督管理委員會擬發布《中國銀行保險監督管理委員會關於廢止和修改部分規章的決定(徵求意見稿)》(以下簡稱《決定》)，取消中資銀行和金融資産管理公司外資持股比例限製，實施内外資一緻的股權投資比例規則，持續推進外資投資便利化。

一是廢止《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》。遵循國民待遇原則，不對外資入股中資金融機構作單獨規定，中外資適用統一的市場準入和行政許可辦法。

二是取消《中國銀監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》、《中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》和《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》對外資入股中資銀行和金融資産管理公司的股比限製。删去上述三部許可辦法相關條款中關於單個境外金融機構及其關聯方作為發起人或戰略投資者向單個中資商業銀行、農村商業銀行以及作為戰略投資者向單個金融資産管理公司的投資入股比例不得超過20%、多個境外金融機構及其關聯方投資上述機構入股比例合計不得超過25%的規定。

三是明確外資入股的中資銀行的監管屬性和法律適用問題。按照中外資同等對待的原則，明確境外金融機構投資入股中資商業銀行和農村中小金融機構的，按入股時該機構的機構類型實施監督管理，不因外資入股調整銀行的機構類型。為中外資入股銀行業創造公平、公開、透明的規則體系，保持監管規則和監管體系的穩定性和連續性。

四是明確境外金融機構投資入股中資銀行，除需符合相關的金融審慎監管規定外，還應遵守我國關於外國投資者在中國境内投資的外資基礎性法律。

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