川普會生氣！中國5月貿易盈餘縮減 唯中美貿易差距又拉大

中國 5 月份因進口強勁而縮減貿易盈餘，但對美國的貿易順差仍舊擴大，部分經濟學家認為這恐怕會導致接下來貿易緊張情緒升溫。

中國官方週五 (8 日) 公布，5 月份貿易盈餘自前月的 287.8 億美元縮減為 249.2 億美元，亦低於經濟學家共識預期的 326 億美元。

進口年增 26%，較前月 21.5% 年率加速，也高於預期，部分經濟學家認為這主要係因油價推升以及採購更多工廠投入品。

Capital Economics 經濟學家 Julian Evans-Pritchard 估計，就算撇除價格影響，5 月進口量季調後仍較前月增加 5.2%，這與今年開年以來大部分時間進口縮減的情形大為不同，這可推測在放寬冬季污染控制的限制後，工業活動依舊強勁。

由於中美貿易衝突，導致部分商品關稅提高，近幾週中國當局遞出橄欖枝，承諾增加海外採購並降低汽車和一些消費性產品的關稅，例如食物和化妝品。

儘管如此，中美 5 月份貿易順差仍月增 11% 至 245.8 億美元，交通銀行經濟學家 Liu Xuezhi 認為，這可能是因為一些企業擔憂貿易戰，所以提早發貨以避開日後新增的關稅。

川普希望對中國的貿易逆差能夠大砍 2000 億美元（2017 年為 3750 億美元）。《華爾街日報》本週稍早報導，中美最新貿易談判中，中國提出採購近 700 億美元美國農業、製造業和能源業的產品，以換取美政府放棄關稅。

整體而言，以美元計價，中國 5 月出口年增 12.6%，較前月 12.9% 的年率稍微提高，也高於經濟學家原先預期的 10.6%。交通銀行的 Liu Xuezhi 認為，這樣穩定的出口成長顯示中美貿易摩擦還沒有真正衝擊到中國的出口。

然而，他與其他經濟學家仍對未來的不確定性提出警告，因為中美貿易威脅仍可能加劇，歐洲經濟疲軟，加上中國政府又開始遏制風險放貸。

「就算躲過了貿易戰，中國明年的貿易成長恐怕還會下降，因為全球經濟動力流失，且國內信貸成長減緩會帶來阻力。」