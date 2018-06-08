〈EM升息壓力現〉貨幣政策收緊 新興市場秘魯暫緩降息

由於秘魯加快的經濟與通膨成長，降低了進一步降息的可能性，7 日在央行總裁 Julio Velarde 領導下召開會議，決定將基準貸款利率維持在 2.75% 的水平，與彭博社調查的 13 位經濟學家的預測相符。

秘魯的通膨在 2009 年 3 月觸及低點，隨後央行將關鍵利率降至 7 年來最低水平後，通膨開始攀升。7 日央行決定不再進一步調降利率，發表聲明表示，經濟有明顯復甦現象，預測通膨率將在本月回到目標區間，並在年底前往 2% 左右水平靠近。

5 月秘魯通膨率上升至 0.93%，略低於央行的目標區間 1% 至 3%，低於彭博社調查分析師的平均預期值。

秘魯的通膨目標區間為 1% 至 3%

聲明表示，央行委員會將維持貨幣政策寬鬆立場，直到通膨接近目標水平，以及經濟成長接近其潛力表現。

Kallpa Securities SAB 分析師 Marco Aleman 表示，零售、建築和礦業投資等指標的回升，以及政府與反對派之間的關係日漸平穩，都預示著未來幾個月增長將較為強勁。但他指出，儘管如此，目前的經濟增長仍低於潛力，通膨的恢復速度亦比預期緩慢，證明央行暫緩降息是正確的決策。

豐業銀行駐秘魯分析師 Mario Guerrero 在給客戶的報告中寫道：「穩定的通膨預期和對經濟復甦的樂觀看法，至少在短期內減低了基準利率下調的可能性。」

美元兌秘魯新索爾的匯率在 7 日報 1 美元兌 3.2633 新索爾，美元略漲。