避免貿易戰 七國領袖得給川普一條黃金橋 做為下台階

根據 CNBC 分析報導，高頻經濟公司創辦人溫柏格 (Carl Weinberg) 相信，儘管貿易關稅的言論甚囂塵上，但冷靜的官員畢竟仍佔多數。

七工業國財政部長週五將在魁北克召開會議，屆時氣氛可能尷尬。除美國外，七工業國還包含加拿大，法國，德國，義大利，日本與英國。這六個國家均受到川普政府的鋼鋁關稅的衝擊。

他們對鋼鋁關稅均感不滿。自上週以來，歐盟，加拿大與墨西哥均已宣布，對美國商品採取報復措施。許多經濟學家擔憂，此一情況終將導致全面貿易戰。

但溫柏格週四對此一擔憂，不表苟同。

「我們認為，較聰明的人會獲得支持，川普處理貿易的手法，或許並不精明，未能面面俱到，」溫柏格說。他形容目前的爭執，只是川普的策略，他想先擺出強硬立場，而後再退讓。

我們認為，最後這種策略並不會成功，貿易夥伴不會退讓，不會讓美國予取予求，川普最後會退讓。現在需要的是，有一條黃金橋當下台階，溫柏格說。

他表示，只有這樣，川普才可能宣稱達成了史上最佳的協議 (其實未必)，而後做出退讓。

高頻經濟公司在週二發布研究報告中說，「我們不期待不確定性會突然消失，但我們認為對經濟成長的負面衝擊仍將有限。我們預期全面的貿易戰將得以避免。」