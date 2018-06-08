【異動股】小米概念股逆市走強 宇環數控(002903-CN)漲停

午後，小米概念股逆勢走強;截至發稿，宇環數控(002903-CN)漲停報48.41元，奮達科技(002681-CN)漲7.89%報9.84元，電連技術(-CN)漲6.14%報43.92元，誠邁科技(300598-CN)漲5.84%報33.34元，京泉華(002885-CN)漲5.34%報39.67元，普路通(002769-CN)漲5.24%報17.67元，精達股份(600577-CN)盤中一度漲超8%，現漲5.09%報3.92元;同益股份(300538-CN)一度漲超9%，該股現漲4.58%報29.2元;奧士康(002913-CN)、共達電聲(002655-CN)等均走高漲超3%。

據悉，6月7日，小米已向證監會遞交了CDR發行申請，正在受理過程中。證監會已於6月7日接收併受理小米集團的《首次公開發行股票併上市》。至此，小米成為CDR試點的第一單申請。而且，小米已經通過了港交所上市聆訊。這意味著小米“H股+CDR”進程加速。

中證報報道，小米就CDR發行事宜，與證監會早有接觸，溝通了近半年時間。小米已向證監會遞交了CDR發行申請，正在受理過程中，有望成為首單CDR。

招股文件顯示，截至2018年3月31日，小米通過投資和管理建立了由超過210家公司組成的生態系統。其中，超過90家公司參與研發智能硬件和生活消費産品。

小米生態鏈企業華米科技已於2018年2月在紐交所上市，融資1.1億美元。生態鏈另一家企業萬魔聲學為上市公司共達電聲(002655-CN)的第一大股東。

小米供應鏈包含多家A股公司：聞泰科技(600745-CN)是小米最大的ODM廠商;歐菲科技(002456)為小米攝像頭模組的主力供應商;深天馬、京東方為小米多款手機供應面板;三環集團(300408-CN)為小米旗艦機型供應陶瓷後蓋;欣旺達(300207-CN)供應給小米的鋰電池數量接近小米手機出貨量三成;小米多款機型搭載匯頂科技(603160)的指紋芯片。

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