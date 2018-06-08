平安好醫生連漲4天止步 市值600億大關得而復失

中外券商近日齊聲唱好半新股平安好醫生 (1833-HK)，紛紛喊「買入」，推動平安好醫生股價連漲 4 天，昨 (7) 日漲近 10%，收盤報港幣 57 元，重越招股價港幣 54.8 元，市值重上港幣 600 億元。

不過好景不長，今 (8) 日平安好醫生股價開低走低，截至 14:26，股價下跌 3.421%，報港幣 55.05 元，市值港幣 600 億元大關得而復失，報港幣 587.55 億元

圖：新浪財經

摩根大通及建銀國際均看好平安好醫生，給予目標價港幣 68 元，投資評級為「增持」及「跑贏大市」，目標價較昨收盤價仍有 19% 潛在升幅。

本輪升浪由本週初開始，平安好醫生股價連升 4 日，累升逾 27%，證券界則於週二 (5 日) 開始高歌該股，摩通指平安好醫生在網路平台上客量維持高增長，而其經營模式，網上初步診症亦具領先地位，加上與母公司平保 (2318-HK) 有協同效應，相信好醫生未來增長前景亮麗。

摩通將好醫生與其他巨型科網企業作估值比較，指其公司價值對銷售比率 (EV/S) 明年預測為 4.9 倍，相比騰訊 (0700-HK) 及閱文 (0772-HK) 的 7.2 倍和 6.4 倍低，而平安好醫生未來增長前景亮麗，未來 3 年銷售額年複合增長可望高達 30%。

建銀國際則預期平安好醫生最快可於 2020 年獲利，在此之前將繼續高速上客量，單計今年收入已可望升逾 1 倍，至 2019 年底平安好醫生 EV/S 可望升至 6.5 倍。

花旗亦給予平安好醫生「買入」評級，目標價看港幣 60 元，由於母公司平保的品牌效應強勁，而業務准入門檻甚高，平安好醫生具有不可比的優勢。