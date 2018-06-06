螞蟻金服：5年內 支付服務收入降至28% 金融服務收入降至6%

阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的金融科技企業螞蟻金服，據報正計畫將業務轉型至科技服務，減少在支付和消費金融業務上的發展，以應對大陸日漸收緊對金融服務機構的監管。公司初步目標在是未來 5 年內，將科技服務佔收入比例，由去年約 34% 提高至 65%。

星島日報報導，據路透引述多名消息人士指出，由於螞蟻金服擁有多個金融牌照，引起大陸監管部門對金融風險的關注。為此，螞蟻金服正計畫將業務轉型，重點發展科技服務，為銀行提供網上風險管理和防欺詐等服務，目標於未來 5 年內將提高該業務的收入佔比由去年的 34%，提高至 65%。

至於目前螞蟻金服主要收入來源的支付服務，則計畫於未來 5 年內，由去年佔收入約 54% 降至 28%；金融服務收入亦降至 6%。

消息指出，受到來自央行的壓力，螞蟻金服旗下的芝麻信用已經停止發佈個人信用評級，目前僅能用於非金融目的、如在自行車租用和簽證審批時作為信用審查。

香港《文匯報》引述熟悉支付寶業務的消息人士稱，因央行將第三方支付機構的存款準備金率上調至 50%，螞蟻金服已受到衝擊。由於預計準備金率終將升至 100%，支付寶獲利或面臨進一步壓縮；同時資產證券化公司的主要資金來源受到更加嚴苛監管，導致其尋求與傳統銀行合作發放貸款，令螞蟻金服的小額貸款業務也承受壓力。

此外，因應監管當局要求螞蟻金服控制餘額寶的資金規模，以降低資金集中和流動性方面的風險，螞蟻金服還為貨幣市場基金餘額寶設置了上限，對用戶的每日投資和提款額度加以限制。消息人士還表示，銀行監管機構幾乎每天都在螞蟻金服杭州總部監控其金融服務業務。

近幾周，螞蟻金服宣佈與華夏銀行、光大銀行和上海浦發銀行等中型銀行達成協議，為這些銀行提供「技術導向解決方案」。

報導指，目前對於螞蟻金服和其投資者而言，並不能確保轉型成功，因公司仍必須釐清如何重新定位其先進的技術能力，即從區塊鏈和人工智能到安全和雲計算、針對銀行等客戶量身打造的服務。

市場預料，螞蟻金服 2019 年在大陸和香港上市，預計公司很快將完成新一輪融資，籌集 100 億美元，這輪融資對螞蟻金服的估值達 1500 億美元。而螞蟻金服亦正籌劃於明年於中港兩地上市。