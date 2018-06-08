[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/06/07 107/06/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 35.59000 34.53000 1.06000 3.06979 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.00010 7.80390 0.19620 2.51413 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.23140 9.98050 0.25090 2.51390 復華亞太成長基金 17.27000 16.88000 0.39000 2.31043 復華全球物聯網科技基金-美元 18.52000 18.13000 0.39000 2.15113 復華恒生單日正向二倍基金 39.37000 38.56000 0.81000 2.10062 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.18380 12.91830 0.26550 2.05522 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.93790 9.73780 0.20010 2.05488 復華亞太神龍科技基金-美元 10.99000 10.77000 0.22000 2.04271 未來資產阿波羅基金 16.09000 15.77000 0.32000 2.02917 永豐高科技基金 30.06000 29.47000 0.59000 2.00204 未來資產台灣新趨勢基金 26.02000 25.51000 0.51000 1.99922 野村高科技基金 13.75000 13.50000 0.25000 1.85185 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.16000 16.85000 0.31000 1.83976 復華數位經濟基金 70.95000 69.67000 1.28000 1.83723 野村ｅ科技基金 26.79000 26.32000 0.47000 1.78571 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.56000 0.01000 1.78571 日盛新台商基金 46.93000 46.11000 0.82000 1.77836 日盛日盛基金 16.12000 15.84000 0.28000 1.76768 統一台灣動力基金 21.15000 20.79000 0.36000 1.73160 永豐中小基金 61.18000 60.14000 1.04000 1.72930 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.20000 11.01000 0.19000 1.72570 華頓台灣基金 36.58000 35.96000 0.62000 1.72414 永豐領航科技基金 47.48000 46.73000 0.75000 1.60496 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.67000 28.22000 0.45000 1.59461 復華傳家基金 28.80170 28.36150 0.44020 1.55210 日盛上選基金 38.12000 37.54000 0.58000 1.54502 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.29000 36.73000 0.56000 1.52464 群益印度中小基金N-美元 9.81710 9.67050 0.14660 1.51595 群益印度中小基金-美元 14.04100 13.83140 0.20960 1.51539 ---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------