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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/06/07  107/06/06  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            35.59000   34.53000   1.06000    3.06979
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.00010    7.80390   0.19620    2.51413
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.23140    9.98050   0.25090    2.51390
復華亞太成長基金                                                 17.27000   16.88000   0.39000    2.31043
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.52000   18.13000   0.39000    2.15113
復華恒生單日正向二倍基金                                         39.37000   38.56000   0.81000    2.10062
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.18380   12.91830   0.26550    2.05522
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.93790    9.73780   0.20010    2.05488
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.99000   10.77000   0.22000    2.04271
未來資產阿波羅基金                                               16.09000   15.77000   0.32000    2.02917
永豐高科技基金                                                   30.06000   29.47000   0.59000    2.00204
未來資產台灣新趨勢基金                                           26.02000   25.51000   0.51000    1.99922
野村高科技基金                                                   13.75000   13.50000   0.25000    1.85185
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.16000   16.85000   0.31000    1.83976
復華數位經濟基金                                                 70.95000   69.67000   1.28000    1.83723
野村ｅ科技基金                                                   26.79000   26.32000   0.47000    1.78571
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.56000   0.01000    1.78571
日盛新台商基金                                                   46.93000   46.11000   0.82000    1.77836
日盛日盛基金                                                     16.12000   15.84000   0.28000    1.76768
統一台灣動力基金                                                 21.15000   20.79000   0.36000    1.73160
永豐中小基金                                                     61.18000   60.14000   1.04000    1.72930
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.20000   11.01000   0.19000    1.72570
華頓台灣基金                                                     36.58000   35.96000   0.62000    1.72414
永豐領航科技基金                                                 47.48000   46.73000   0.75000    1.60496
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.67000   28.22000   0.45000    1.59461
復華傳家基金                                                     28.80170   28.36150   0.44020    1.55210
日盛上選基金                                                     38.12000   37.54000   0.58000    1.54502
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.29000   36.73000   0.56000    1.52464
群益印度中小基金N-美元                                            9.81710    9.67050   0.14660    1.51595
群益印度中小基金-美元                                            14.04100   13.83140   0.20960    1.51539
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