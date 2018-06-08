工業富聯(601138-CN)今日上市 有望成為A股市值最高科技企業

工業富聯(601138-CN)今日上市，公司發行價13.77元，發行市盈率17.09倍。公司是全球領先的通信網絡設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商，為客戶提供以工業互聯網平台為核心的新形態電子設備産品智能製造服務。

據證券時報網報道，富士康的上市表現無疑最受市場關註。富士康本次實際發行約19.7億股A 股股票，發行後公司的總股本增至約196.96億股。如果按照13.77元的發行價計算，其市值即已達到2712.04億元，如果上市首日達到44%的漲幅上限，其市值將達到3905億，超過海康威視，成為A股市值最高的科技企業。

當前市場對獨角獸的熱情較高，如果富士康在上市後能有11個一字漲停板，其市值將突破萬億元，超過當前的貴州茅台。而藥明康德此前上市後連續14個一字漲停板，如果富士康上市後漲停數超過藥明康德，其市值將逼近15000億元，超過中國石油，成A股市值最高的非金融類上市企業。

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