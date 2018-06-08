比特大陸IPO 吳忌寒：香港或海外是選項

比特大陸正尋求借助 IPO 的方式來進一步擴張。比特大陸 CEO 吳忌寒在接受彭博採訪時表示，目前還沒有比特大陸上市的具體計畫，但他傾向於選擇在香港或海外發行以美元計價的股票。因為這會給包括紅杉資本和 IDG 等在內的早期投資者變現的機會。

吳忌寒表示，去年比特大陸的營收達到了 25 億美元，自己和另一位聯合創始人詹克團擁有大約 60% 的業務。之前他曾提到，比特大陸的價值大約在 120 億美元左右。

智通財經網引述瑞穗證券分析師 Kevin Wang 表示，儘管面臨諸多阻力，但 Bitmain 產品將吸引很多香港投資者，因為目前比特大陸屬於中國晶片產業中為數不多的翹楚之一。Canaan(嘉楠耘智) 已經向港交所 (0388-HK) 正式提交了上市申請，或籌資約 10 億美元。

根據公開資料顯示，比特大陸 (Bitmain) 是一家 IC 設計公司，成立於 2013 年初，專注於比特幣專用挖礦晶片和礦機的研究、開發和銷售。同時也是一家由積體電路技術團隊、比特幣專家、風險投資專家和企業家組成的高科技公司，成功設計並量產了 多款數位信號處理領域的晶片，包括比特幣專用挖礦晶片，為客戶提供具競爭力的定制硬體解決方案。

同時，比特大陸也是全球最大的比特幣礦機製造商，該公司每年能賣 10 萬台礦機，擁有比特幣礦機 70% 以上的市佔率。此外，該公司還開設礦池以及為礦工們提供交易、託管等雲端運算服務。

比特大陸創始人吳忌寒是國內第一個把中本聰的論文翻譯成中文的人，被稱為是「比特幣的佈道者」，至今，他的翻譯版本流傳最廣。