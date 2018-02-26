挖礦熱！比特大陸去年利潤 竟與Nvidia一樣

加密貨幣去年受全球熱烈追捧，帶動挖礦公司利潤以驚人幅度成長，投資銀行 Bernstein 保守估計，比特幣挖礦企業比特大陸（Bitmain）去年營業利潤超過 30 億美元，與美國圖形顯示器巨頭輝達（Nvidia）平起平坐。

Bernstein 報告，保守估計 75％的毛利率和 65％的營業利潤率，可推算比特大陸 2017 年創造逾 30 億美元的利潤。

目前比特大陸出售的挖礦設備螞蟻礦機每台價值約幾千美元，估計比特大陸在比特幣礦機市占高達 7 至 8 成，同時該公司也兼營比特幣礦池業務螞蟻礦池。

值得注意的是，比特大陸僅僅成立 4 年，營業利潤便追上早它 20 年成立的輝達，除企業自身的技術實力外，也顯現當今全球不可忽視的加密貨幣淘金熱。

由於當下不少礦工使用 GPU 挖掘以太幣，巴倫周刊指出，比特大陸有意研發以太幣專用的特殊應用晶片（ASIC），加入以太幣挖礦市場的競爭，有可能影響輝達、超微等 GPU 廠商的業績。

Bernstein 指出，比特大陸在 2018 年依然是行業的領導者，並且會將旗下的挖礦機客製化晶片 (ASIC) 藉台積電的製程升級到 10 奈米、甚至到 7 奈米製程，成為 2018 年台積電 7 奈米製程產品的前 5 名用戶之一，進一步拉抬台積電獲利。摩根士丹利日前報告就指出，挖礦 ASIC 將占台積電 2018 年總營收 10％以上。