比特大陸來台大掃貨 晶豪科、鈺創大單到手 好補

近期市場傳出，加密貨幣挖礦機龍頭廠比特大陸 (Bitmain) 又來台灣大掃貨！因比特大陸將在第二季末、第三季初推出以太幣挖礦機，必須搭載龐大的 1Gb DDR3 利基性記憶體，因此已向晶豪科 (3006) 和鈺創 (5351) 釋出採購大單。先前虛擬貨幣端因市場起伏過大，加上台積電晶圓端產能供應不足，且能搭配特殊性記憶體也無法供應，導致整體產業稍稍降溫，但近來隨著台積電 16 與 28 奈米虛擬貨幣用 ASIC 晶片產能逐步開出，加上記憶體端的投片獲得代工廠力晶全力支援，為此，產業又重新點火且持續加溫。



值得注意的是，比特大陸將在第二季末、第三季初推出的以太幣挖礦機，需要搭載龐大的 1Gb DDR3，此為非一般性標準規格，必須特別下單，為求足夠貨源，比特大陸以高於市場價格一成以上的售價掃貨，下單方式，則是向晶豪科和鈺創採購，再由晶豪科和鈺創對力晶釋出代工訂單。



而以太幣挖礦機有 3 張主機板，每張主機板需要配上 2 顆挖礦專用 ASIC 晶片，就等於一台乙太幣挖礦機得用到 6 顆 ASIC 晶片，而每顆 ASIC 晶片要搭配 32 顆 1Gb DDR3，這意味著，一台太幣挖礦機需要用到 192 顆的 1Gb DDR3，這次比特大陸對晶豪科和鈺創的下單總量達到一千萬顆，這讓兩家公司的業績和獲利，好補。