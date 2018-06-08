宝威控股(00024-HK)1410万澳元入股剛果(金)鈷、銅礦項目公司

寶威控股(00024-HK)公告稱，2018年6月8日，全資附屬公司寶威钴業擬認購或促使其代名人認購Optimal發行的47,000,000股新股份，代價合計14,100,000澳元。新股份約佔該協議日期Optimal已發行股本的24.5%，及擴大後Optimal已發行股本的19.67%。 每股認購價0.30澳元。

作為條件之一，寶威钴業與 Optimal 將於完成前訂立包銷協議，給予寶威钴業權利以購買 Optimal 附屬公司所開採的钴、銅産品。寶威钴業將可按照相當於購買當日的「倫敦金屬導報」(Metal Bulletin)和倫敦金屬交易所(LME)市場現貨價格享有折扣價購買; 於包銷協議期限内，寶威钴業可購買钴、銅的數量不少於包銷協議年期中總産量的40%;及包銷協議將為五年期，另有額外續期五年的權利。

Optimal常年在非洲從事礦産資源的勘探開發工作，其管理團隊擁有豐富的礦業經驗。在獲得剛果(金) 钴項目資産後，Optimal計劃於近期在澳大利亞股票交易所上市，將成為澳洲少數擁有高品位钴礦資産且將較快投産的礦業公司。

公司在轉型併深度參與鋰礦資源的投資、加工及銷售之後，再度投資於钴礦資源項目，成為Optimal的主要股東及其40%钴、銅産品的包銷方，將使公司成為香港上市公司、也是中國新能源材料行業内少有的橫跨鋰、钴兩大稀缺資源，併參與鋰電池材料産業鏈的公司。通過該認購，符合公司在鋰電池上遊資源拓展的戰略發展方向。

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