353個新能源汽車車型進入推薦車型目錄

據工信部網站消息，6月6日，工業和信息化部在官方網站發布了第308批《道路機動車輛生産企業及産品公告》。申報本批《公告》的汽車、摩託車、低速汽車生産企業共計638戶，新産品共計2581個。

經企業準入條件考核，本批《公告》共批準新設立純電動乘用車生産企業1戶、專用汽車生産企業19戶。經裝備工業發展中心最終審核，共有603戶生産企業(其中：汽車生産企業556戶、摩託車生産企業47戶)的2325個産品(其中：汽車産品2239個、摩託車産品86個)符合國家有關規定和技術要求。依據同一型號判定原則歸納後，通過技術審查的産品共計1874個(其中：汽車産品1807個、摩託車産品67個)。

同時，本批《公告》中發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第6批)》，共包括112戶企業的353個車型，其中純電動産品共109戶企業324個型號、插電式混合動力産品共8戶企業24個型號、燃料電池産品共4戶企業5個型號。按照《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2018〕18號)要求，政策過渡期到2018年6月11日結束。自2018年6月12日起，2017年第1-12批及2018年第1-4批《推薦車型目錄》將予以廢止。

來源：中國發展網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)