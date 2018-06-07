吉利與殼牌簽署全球戰略合作協議

中國知名車企浙江吉利控股集團與全球能源巨頭殼牌集團6日在英國古德伍德簽署全球戰略合作協議，雙方將在賽車運動、企業社會責任、數字和新能源等領域展開全面合作。

根據吉利與殼牌的全球戰略合作協議，雙方將進一步加強合作，規劃包括研發、新市場開拓以及聯合品牌推廣在内的更廣泛的合作路線圖。過去多年，吉利和殼牌以潤滑油業務為合作起點，已攜手在生産、服務、賽車運動和海外服務等方面進行深入合作。

殼牌集團全球商務業務執行副總裁赫伊伯特·維格維諾說，他曾任殼牌集團在中國業務的負責人，“對中國的業務與合作夥伴有特别的情感”。他引用了中國名句“與朋友交，言而有信”來表示將信守承諾，與吉利在未來加強合作，共同開發新的數字化技術和商業模式。

吉利控股集團總裁安聰慧表示，基於英國深厚的汽車工業基礎和汽車專業人才，吉利今年將在英國籌建一個設計中心；同時，吉利還計劃在歐洲再建一個研發中心，併將在全球形成創新研發體系。

來源： 新華網

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