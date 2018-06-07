波音宣布不向伊朗出售飛機 200億美元大單泡湯

上個月，美國宣布退出伊核協議，恢復對伊朗的製裁。如今全球兩大飛機製造商之一的波音公司表示，先前與伊朗多家航空公司簽訂的訂單作廢，為了支持美國政府對伊朗的製裁方案，將不會向伊朗交付飛機。

法新社報道，波音公司一名發言人6日表示，鑒於美國恢復對伊朗的製裁，波音與伊朗航空業先前談成的訂單作廢。他還稱，美國財政部已經吊銷了波音向伊朗銷售飛機的許可證，因此波音還沒有向伊朗交付飛機。

近些年，波音和伊朗航空業談成了兩筆大訂單總金額約200億美元。2016年12月，波音要出售80架飛機給伊朗航空(Iranian airlines)，包含50架737 MAX 8、以及各15架777-9、777-300ER，總金額約為170億美元。2017年4月，伊朗阿塞曼航空(Iran Aseman Airlines)也向波音訂購了30架737 MAX，總金額約為30億美元。

事實上，除了波音之外，據相關人士指出，通用電氣公司本欲在今年11月於伊朗開設大規模工廠的計劃，似乎也將隨著美伊關系急速惡化，恐將胎死腹中，成為繼波音之後，下一間遭到重創的美國企業。

來源：新浪財經

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